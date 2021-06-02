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Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся дожди
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся дожди

Виктория Родимкина

Город

В столице до конца недели будет солнечная погода без осадков. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 2 июня.

По ее словам, небольшие дожди ожидаются только в понедельник, 7 июня, передает РИА Новости.

— Ближайшие дожди — небольшие, кратковременные — ожидаются в понедельник. На этой неделе без осадков и солнечно, — сказала синоптик.

Ранее, 1 июня, Татьяна Позднякова рассказала о причинах необычайно холодного начала лета в этом году.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 июня

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