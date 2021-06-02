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Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 июня
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 июня

Татьяна Плотникова

Город

В среду, 2 июня, погоду в столичном регионе будет определять антициклон. Он принес облачную погоду с прояснениями и без осадков.

Температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса тепла, в Московской области возможно от 18 до 23 градусов.

Ветер прогнозируется северо-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 40 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее автомобилистов в Московской области предупредили об утренних заморозках.

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