Подмосковных автомобилистов предупредили об утренних заморозках

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало жителей региона быть аккуратными за рулем на фоне прогнозов о заморозках.

Так, 1 и 2 июня в утренние часы синоптики прогнозируют в столице заморозки до минус двух градусов. В связи с этим в Московской области объявили «оранжевый» уровень дорожной опасности.

Автомобилистам порекомендовали не нарушать скоростной режим и отказаться от лишних перестроений и обгонов, а пешеходам — внимательнее переходить проезжую часть, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что начало лета в Москве стало самым холодным за последние 54 года.

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