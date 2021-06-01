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Начало лета в Москве стало самым холодным за последние 54 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Начало лета в Москве стало самым холодным за последние 54 года

Анастасия Колоскова

Общество

Первый день лета в столице стал самым холодным за последние 54 года. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

— В Москве на метеостанции ВДНХ минимальная температура составила плюс 4,0 градуса. Таким холодным начало календарного лета в Москве не было 54 года — 1 июня 1967 года в Москве было плюс 3,9 градуса, — сообщается на сайте «Метеовести».

По данным синоптиков, минимальную температуру в столичном регионе зафиксировали в Волоколамске (плюс 0,3 градуса) и в Клину (плюс 0,2 градуса).

В центре погоды добавили, что пик похолодания в регионе прошел и уже предстоящей ночью заметно потеплеет.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в большинстве регионов страны в июне температура воздуха будет соответствовать климатической норме, но будут встречаться и аномалии.

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