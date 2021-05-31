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Тишковец назвал дату открытия купального сезона в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Тишковец назвал дату открытия купального сезона в Москве

Иван Юминов

Город

Купальный сезон в Москве откроется 12–13 июня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в понедельник, 31 мая.

— К 12–13 июня, суббота–воскресенье, откроется полноценный купальный сезон, — рассказал синоптик.

Кроме того, в июле, по словам метеоролога, ожидается температура на 0,5 градуса выше нормы. Количество осадков может превысить месячную норму на 20 процентов. В августе же воздух в среднем превысит норму на 0,5–1 градус, отметил специалист в своем Instagram-аккаунте.

Ранее москвичам посоветовали не спешить с открытием купального сезона.

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