Москвичам посоветовали не спешить с открытием купального сезона

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В Москву пришла 30-градусная жара. Часть жителей столицы, у кого была возможность, отправилась загорать в столичные парки и на пляжи. Можно ли уже сейчас купаться или стоит повременить с открытием сезона, разбиралась «Вечерняя Москва».

Как объяснила главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова, торопиться окунаться в столичные и подмосковные реки сейчас не стоит. Вода еще прогреться не успела. Среднесуточные температуры, которым она соответствует, все еще невысокие.

— Я думаю, даже в водохранилищах температура воды сейчас порядка 13 градусов, не более. Загорать у воды можно, ветерок освежает, но для того, чтобы просто так лезть в нее, нужно быть закаленным человеком, приученным к холодной воде. Поэтому для купания пока погода неподходящая. Если только мы не говорим о карьерных прудах, — отметила метеоролог.

Однако и в таких водоемах вода, по ее словам, может прогреться сейчас разве что до 15–16 градусов. Два дня жаркой погоды ее, безусловно, прогреют, но незначительно, уточняет Позднякова. Тем более, во второй половине недели ожидается похолодание.

— У нас жаркие дни только понедельник, вторник и среда, а дальше температура воздуха будет соответствовать климатической норме. Среднесуточная температура составит примерно 13–14 градусов. Конечно, такая вода — на любителя, ни в коем случае не стоит купать в ней детей, максимум можно помочить ноги, — добавила собеседник «ВМ».

Похожего мнения придерживается ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Два дня мощной жары не позволят воде как достаточно инертной системе прогреться до нижнего предела, позволяющего купаться. Для более закаленных людей он начинается от 18 градусов, — сказал синоптик.

Погода позволит купаться, скорее всего, не раньше начала календарного лета — 1 июня, подытожил Тишковец.

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