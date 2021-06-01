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Россиян предупредили об аномальной погоде в июне
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россиян предупредили об аномальной погоде в июне

Виктория Родимкина

Общество

В большинстве регионов России в июне температура воздуха будет соответствовать климатической норме, но будут также и аномалии. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина во вторник, 1 июня.

В центральной части страны ночью воздух будет прогреваться до плюс 10–16 градусов, днем — до 27 градусов выше нуля.

В Поволжье температура будет достигать 28 градусов тепла, а в Краснодарском крае и Крыму — плюс 32 градусов.

Теплее обычного ожидается в Архангельской области и Республике Коми — днем температура воздуха может подняться до 24 градусов тепла. На Урале также может быть теплее нормы — днем ожидается до 26 градусов выше нуля.

— На юге Западной Сибири и юге Красноярского края ожидается на градус–два выше нормы. Поэтому по ночам температура не будет опускаться ниже 8–15 градусов. Днем — 19–26 градусов тепла, — рассказала Людмила Паршина.

Она отметила, что в Москве температура будет в пределах климатической нормы — днем до плюс 25 градусов.

Специалист добавила, что в первые дни лета также возможны заморозки в Ярославской, Тверской и Ивановской областях, сообщает «Российская газета».

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