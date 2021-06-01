Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 июня

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во вторник, 1 июня, температура воздуха в Москве составит плюс 16-18 градусов. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

В Московской области столбик термометра может подняться до плюс 19 градусов, уточнили синоптики.

В столичном регионе 1 июня ожидается переменная облачность без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 3-8 метров в секунду.

Отмечается, что в Москве и Подмосковье будет расти атмосферное давление, из-за чего метеозависимые люди будут чувствовать себя комфортно. При этом у гипертоников на фоне роста давления могут усиливаться спастические реакции, добавили синоптики.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Москве в начале июня.

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