Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве в начале июня

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве на этой неделе, по данным синоптиков, будет переменная облачность, осадков не ожидается. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы в понедельник, 31 мая.

В первый день лета в столице температура воздуха поднимется до плюс 16-18 градусов, а со среды, 2 июня, — до 20-22 градусов выше нуля.

В четверг, 3 июня, и в пятницу, 4 июня, в столице потеплеет — воздух прогреется до плюс 25 градусов, а в субботу, 5 июня, ожидается от 22 до 27 градусов тепла.

Ранее синоптик рассказал, когда в город вернется 30-градусная жара.

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