Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Наталья Сергунина рассказала о культурной программе для детей 1 июня
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наталья Сергунина рассказала о культурной программе для детей 1 июня

Юлия Павлушова

Город

Столичные учреждения культуры подготовили праздничную программу ко Дню защиты детей. Об этом в понедельник, 31 мая, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— Запланировано больше 40 творческих и познавательных событий. Основная их часть намечена на 1 июня, — отметила она.

Юных горожан 1 июня в 14:00 приглашает библиотека № 170 им. К. Г. Паустовского. Здесь откроют научно-популярный марафон для школьников 3–7-х классов «А ну-ка, Наука!». Подробности можно узнать здесь. А в центральной библиотеке № 80 организуют квест «Дорога из желтого кирпича» по сказке «Волшебник Изумрудного города».

В это же время творческий мастер-класс по лепке и рукоделию в онлайн-формате проведет Лианозовский парк. Лекцию будут транслировать в Instagram.

В 12:00 парк «Северное Тушино» и киностудия «Союзмультфильм» проведут онлайн-викторину про анимационные картины. Присоединиться к ней можно в Instagram.

С 17:00 в парковом павильоне «Клуб развития и творчества» покажут мультики «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся» и «Тайна третьей планеты». Зарегистрироваться можно здесь.

В 12:00 программа творческих мастер-классов откроется в Московском зоопарке возле «Дерева сказок». А с 14:00 юные горожане смогут посмотреть на то, как сотрудники зоосада кормят панд.

И, наконец, 5 июня квест о ландшафтном разнообразии проведут в музее-заповеднике «Царицыно». Для участия нужно зарегистрироваться.

Ранее Наталья Сергунина рассказала о праздничной программе ВДНХ ко Дню защиты детей.

Читайте также: В День защиты детей юных москвичей пригласили в автогородок

праздникНаталья СергунинаДень защиты детей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте