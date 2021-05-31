Наталья Сергунина рассказала о культурной программе для детей 1 июня

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные учреждения культуры подготовили праздничную программу ко Дню защиты детей. Об этом в понедельник, 31 мая, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— Запланировано больше 40 творческих и познавательных событий. Основная их часть намечена на 1 июня, — отметила она.

Юных горожан 1 июня в 14:00 приглашает библиотека № 170 им. К. Г. Паустовского. Здесь откроют научно-популярный марафон для школьников 3–7-х классов «А ну-ка, Наука!». Подробности можно узнать здесь. А в центральной библиотеке № 80 организуют квест «Дорога из желтого кирпича» по сказке «Волшебник Изумрудного города».

В это же время творческий мастер-класс по лепке и рукоделию в онлайн-формате проведет Лианозовский парк. Лекцию будут транслировать в Instagram.

В 12:00 парк «Северное Тушино» и киностудия «Союзмультфильм» проведут онлайн-викторину про анимационные картины. Присоединиться к ней можно в Instagram.

С 17:00 в парковом павильоне «Клуб развития и творчества» покажут мультики «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся» и «Тайна третьей планеты». Зарегистрироваться можно здесь.

В 12:00 программа творческих мастер-классов откроется в Московском зоопарке возле «Дерева сказок». А с 14:00 юные горожане смогут посмотреть на то, как сотрудники зоосада кормят панд.

И, наконец, 5 июня квест о ландшафтном разнообразии проведут в музее-заповеднике «Царицыно». Для участия нужно зарегистрироваться.

Ранее Наталья Сергунина рассказала о праздничной программе ВДНХ ко Дню защиты детей.

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