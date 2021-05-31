Медцентр «Новомосковский» в ТиНАО достроят до конца года
Строительство медцентра «Новомосковский» в Коммунарке планируют завершить до конца нынешнего года в ТиНАО. Об этом рассказал глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Площадь комплекса — около 160 тысяч «квадратов». Он состоит из девяти корпусов, рассчитанных на более чем одну тысячу коек. Первую очередь медцентра ввели в эксплуатацию в 2019 году.
— В нем созданы все условия для раздельного пребывания, качественной диагностики и лечения, закуплено современное оборудование и мебель. Пациенты находятся под наблюдением квалифицированных специалистов различных специальностей, — подчеркнул Владимир Жидкин.
Глава департамента добавил, что после присоединения к Москве новых территорий в городе построили 15 объектов здравоохранения.
Ранее Сергей Собянин рассказал о работе московских ИФА-центров.
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