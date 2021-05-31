Медцентр «Новомосковский» в ТиНАО достроят до конца года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Строительство медцентра «Новомосковский» в Коммунарке планируют завершить до конца нынешнего года в ТиНАО. Об этом рассказал глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Площадь комплекса — около 160 тысяч «квадратов». Он состоит из девяти корпусов, рассчитанных на более чем одну тысячу коек. Первую очередь медцентра ввели в эксплуатацию в 2019 году.

— В нем созданы все условия для раздельного пребывания, качественной диагностики и лечения, закуплено современное оборудование и мебель. Пациенты находятся под наблюдением квалифицированных специалистов различных специальностей, — подчеркнул Владимир Жидкин.

Глава департамента добавил, что после присоединения к Москве новых территорий в городе построили 15 объектов здравоохранения.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе московских ИФА-центров.

Читайте также: Более 40 павильонов «Здоровая Москва» заработали в столице