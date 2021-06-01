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«Глубокая барическая ложбина»: синоптик назвал причину холодного начала лета в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Глубокая барическая ложбина»: синоптик назвал причину холодного начала лета в Москве

Ростислав Зубков

Город

Столичный регион оказался в тылу атлантического циклона, который принес северные ветра. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, объясняя причины необычайно холодного начала лета.

В ночь на 1 июня минимальная температура воздуха в Москве составила плюс 4 градуса. По данным центра погоды «Фобос», таким холодным начало календарного лета в столице не было 54 года.

По словам Поздняковой, понижение температуры в конце мая — начале июня, как правило, связано с приходом атлантического циклона, который идет по северу европейской части России или вблизи столичного региона.

— В тылу этого антициклона образуется глубокая барическая ложбина, и с северными ветрами к нам проникает либо воздух с Баренцева моря, либо, что еще хуже, с Новой Земли и Карского моря, где лежат льды. Второй вариант — ультраполярное вторжение, но у нас оно сейчас не наблюдается. Мы пока еще в тылу циклона, который на прошлых выходных залил нас дождями, а теперь ушел на восток и проник довольно далеко, — пояснила синоптик.

Она добавила, что чрезвычайно холодная погода ночью 1 июня также может быть связана со штилевой погодой. В период с двух до пяти часов утра ветер стих, небо прояснилось, и воздух начал выхолаживаться, отметила собеседница «ВМ».

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