Движение по внутренней стороне северного участка МКАД затруднено из-за аварии

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Россия, Москва, МКАД, съезд 84 Карта всех событий

Движение по внутренней стороне северного участка МКАД затруднено на протяжении трех километров из-за аварии с участием двух машин. Об этом сообщается в пятницу, 4 июня, в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что два автомобиля столкнулись на МКАД на участке между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.

Водителей попросили планировать маршруты в объезд северного участка МКАД.

Ранее сообщалось, что человек пострадал при столкновении грузовиков на 102-м километре МКАД.

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