Автомобиль такси перевернулся в результате ДТП на севере Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Автомоторная улица, 1/3 Карта всех событий

На севере столицы произошло ДТП, в результате которого на проезжей части опрокинулся автомобиль. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел недалеко от дома 1/3 на Автомоторной улице. Столкнулись две машины, одной из которых было такси. Последний автомобиль перевернулся.

— На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется, — написали в пресс-службе.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП с четырьмя автомобилями, которое произошло на Новорижском шоссе возле МКАД.

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