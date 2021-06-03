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Автомобиль такси перевернулся в результате ДТП на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Автомобиль такси перевернулся в результате ДТП на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Автомоторная улица, 1/3 Карта всех событий

На севере столицы произошло ДТП, в результате которого на проезжей части опрокинулся автомобиль. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел недалеко от дома 1/3 на Автомоторной улице. Столкнулись две машины, одной из которых было такси. Последний автомобиль перевернулся.

— На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется, — написали в пресс-службе.

Автомобиль такси перевернулся в результате ДТП на севере МосквыФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП с четырьмя автомобилями, которое произошло на Новорижском шоссе возле МКАД.

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