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Выстрел в спину: словесный конфликт в сквере закончился выстрелом из ракетницы
Фото: sudak.rk.gov.ru

Выстрел в спину: словесный конфликт в сквере закончился выстрелом из ракетницы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Елоховский проезд, 1 Карта всех событий

В центре столицы неизвестный выстрелил в спину мужчине из сигнального пистолета. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился молодой человек 2003 года рождения. Он рассказал, что прогуливался в сквере в Елоховском проезде. В какой-то момент у него произошла словесная перепалка с незнакомцем. Вскоре мужчины успокоились. По словам пострадавшего, он был уверен в том, что конфликт исчерпан, и собирался уходить. В этот момент злоумышленник выстрелил ему в спину из сигнального пистолета.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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