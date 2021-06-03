Человек пострадал при столкновении грузовиков на 102-м километре МКАД

Фото: Telegram.com/ Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, МКАД, 102-й километр Карта всех событий

Два грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

ДТП произошло на 102-м километре автомагистрали, неподалеку от Щелковского шоссе. По данным ведомства, в аварии пострадал один человек.

На месте работают экстренные службы.

— Движение открыто по 3,4,5 полосам движения, — отметили в Дептрансе.

Ранее автомобиль такси перевернулся в результате ДТП на севере Москвы.

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