Человек пострадал при столкновении грузовиков на 102-м километре МКАД
Россия, Москва, МКАД, 102-й километр Карта всех событий
Два грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
ДТП произошло на 102-м километре автомагистрали, неподалеку от Щелковского шоссе. По данным ведомства, в аварии пострадал один человек.
На месте работают экстренные службы.
— Движение открыто по 3,4,5 полосам движения, — отметили в Дептрансе.
Ранее автомобиль такси перевернулся в результате ДТП на севере Москвы.
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