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Автомобиль протаранил стену автосалона во Внукове. Видео
Фото: pixabay.com

Автомобиль протаранил стену автосалона во Внукове. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, посёлок Внуково Карта всех событий

Автомобиль протаранил стену автосалона в Подмосковье. Кадры происшествия были опубликованы в Сети в пятницу, 4 июня.

Мужчина приехал на своей машине для прохождения техосмотра в одном из автоцентров Внукова. Он отдал ключи от своей машины сотруднику салона. Однако последний, вероятно, перепутал педали газа и тормоза и протаранил стену. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает Telegram-канал M24.

Видео: Telegram-канал M24

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП на юго-востоке столицы, где пострадали четыре человека.

Читайте также: ДТП с участием четырех автомобилей заблокировало движение на мосту «Лужники» в Москве

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