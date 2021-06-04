ДТП с участием четырех автомобилей заблокировало движение на мосту «Лужники» в Москве
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Четыре автомобиля столкнулись в центре столицы. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
ДТП произошло на мосту «Лужники» в районе Лужнецкой набережной.
— Движение в сторону центра ограничено до двух рядов, — уточнила пресс-служба ведомства.
Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП на юго-востоке столицы, где пострадали четыре человека.
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