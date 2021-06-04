Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьеве из-за возможной неисправности стойки шасси
Фото: Pexels

Самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьеве из-за возможной неисправности стойки шасси

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Самолет заходит на экстренную посадку в аэропорт Шереметьево. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», речи идет о самолете, совершающем рейс Санкт-Петербург — Москва. Экипаж воздушного судна сообщил о срабатывании датчика неисправности передней стойки шасси.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее «ВМ» писала о похожем случае. Самолет, следовавший на север Сахалина, аварийно сел в Южно-Сахалинске. Тогда лайнер также вынужден был совершить экстренную посадку по технической причине.

Читайте также: Мужчина похитил 35 литров бензина с заправки на юго-востоке столицы

экстренная посадкасамолетШереметьево
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте