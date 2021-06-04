Самолет готовится к экстренной посадке в Шереметьеве из-за возможной неисправности стойки шасси

Фото: Pexels

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Самолет заходит на экстренную посадку в аэропорт Шереметьево. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», речи идет о самолете, совершающем рейс Санкт-Петербург — Москва. Экипаж воздушного судна сообщил о срабатывании датчика неисправности передней стойки шасси.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее «ВМ» писала о похожем случае. Самолет, следовавший на север Сахалина, аварийно сел в Южно-Сахалинске. Тогда лайнер также вынужден был совершить экстренную посадку по технической причине.

Читайте также: Мужчина похитил 35 литров бензина с заправки на юго-востоке столицы