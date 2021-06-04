Самолет с пассажирами аварийно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска
Самолет, следовавший на север Сахалина, аварийно сел в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает в пятницу, 4 июня, пресс-служба аэропорта.
Уточняется, что рейс HZ-3630 авиакомпании «Аврора», вылетевший в 09:12 (01:12 по московскому времени) в Оху из Южно-Сахалинска, по технической причине вернулся обратно и благополучно приземлился в 10:19 (02:19). На борту лайнера находится 34 пассажира.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Местные СМИ сообщают, что возможной причиной ЧП стала неисправность гидравлической системы, передает ТАСС.
Ранее самолет в Екатеринбурге прервал взлет из-за опасности столкновения.
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