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СМИ: Пассажирский Airbus A321 экстренно сел в Шереметьеве с запахом гари на борту
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

СМИ: Пассажирский Airbus A321 экстренно сел в Шереметьеве с запахом гари на борту

Иван Юминов

Происшествия

Пассажирский самолет Airbus A321 экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево с запахом гари на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в понедельник, 31 мая.

— При снижении на борту самолета, следовавшего из Сочи, возник запах горелой проводки. Командир сообщил о случившемся наземным службам, которые встречали борт, — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что посадка прошла штатно, в результате инцидента никто не пострадал. Причины случившегося в данный момент выясняются.

Ранее сообщалось, что самолет в Екатеринбурге прервал взлет из-за опасности столкновения.

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