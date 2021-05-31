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Самолет в Екатеринбурге прервал взлет из-за опасности столкновения
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Самолет в Екатеринбурге прервал взлет из-за опасности столкновения

Юлия Курганова

Происшествия

Пассажирский лайнер, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи, прервал взлет. Причиной стало срабатывание системы оповещения о столкновении. Об этом сообщили в воскресенье, 30 мая, в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что самолет уже начал разгоняться на взлетно-посадочной полосе, когда система подала тревожный сигнал.

В результате инцидента никто не пострадал. На борту находились 124 пассажира, в том числе 30 детей. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего.

Воздушное судно вылетело в Сочи, но на четыре часа позже запланированного, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что рейс Москва — Симферополь в Шереметьеве проверят из-за сообщения о минировании.

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