Рейс Москва — Симферополь в Шереметьево проверят из-за сообщения о минировании

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево проверяют самолет Москва — Симферополь из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в субботу, 29 мая.

По его словам, вылет рейса перенесли до конца проверки. Самолет вылетит из Москвы, предположительно, в 20:00.

Ранее, 27 мая, полиция задержала мужчину, который подозревается в телефонном терроризме. Предположительно, он сообщил о минировании банковских отделений в Сергиевом Посаде.

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