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Пьяный мужчина сообщил о минировании банков в Сергиевом Посаде
Фото: МВД

Пьяный мужчина сообщил о минировании банков в Сергиевом Посаде

Илья Ашуров

Происшествия

В Сергиевом Посаде полиция задержала мужчину, который подозревается в телефонном терроризме. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, задержанным оказался 39-летний местный житель. Выпив, он позвонил в банк и заявил о минировании всех отделений этой финансовой организации в подмосковном городе.

— Для отработки информации незамедлительно были задействованы кинологи, следственно-оперативная группа, а также дежурные наряды полиции. Информация об угрозе не подтвердилась, — рассказала Петрова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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