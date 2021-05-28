Boeing 777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал B Карта всех событий
Boeing 777 авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево в пятницу, 28 мая.
— В аэропорту Шереметьево в 12:25 совершил экстренную посадку Boeing 777, выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Москву, — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах.
Отмечается, что вынужденная посадка была вызвана срабатыванием датчика низкого давления в левой стойке шасси.
Самолет приземлился благополучно, при экстренной посадке никто не пострадал.
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