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Boeing 777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево
Фото: Pixabay

Boeing 777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал B Карта всех событий

Boeing 777 авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево в пятницу, 28 мая.

— В аэропорту Шереметьево в 12:25 совершил экстренную посадку Boeing 777, выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Москву, — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах.

Отмечается, что вынужденная посадка была вызвана срабатыванием датчика низкого давления в левой стойке шасси.

Самолет приземлился благополучно, при экстренной посадке никто не пострадал.

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самолетМосква - ШереметьевоШереметьево
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