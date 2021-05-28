Украина закроет воздушное пространство для самолетов Белоруссии

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Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолетов с 00:00 по московскому времени 29 мая из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Решение кабинет министров страны принял на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая. Воздушным судам, зарегистрированным в Белоруссии, запретили совершать перелеты над Украиной.

Кроме того, с 26 мая Украина остановила авиасообщение с Белоруссией и запретила украинским самолетам летать в воздушном пространстве республики, передает РИА Новости.

Ранее Верховная рада Украины призвала признать Лукашенко угрозой международной безопасности.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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