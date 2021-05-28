Россия разрешила австрийской авиакомпании перелет в Москву в обход Белоруссии

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Россия выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на перелет из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии. Об этом рассказал представитель австрийского авиаперевозчика.

В пятницу, 28 мая, самолет компании Austrian Airlines совершит пассажирский рейс Вена — Москва, не проходя через воздушное пространство Белоруссии. Разрешение на перелет выдали российские власти 28 мая.

— Таким образом, Austrian Airlines может выполнить запланированный на сегодня рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно, — приводит РИА Новости слова представителя компании.

Ранее Глава Ryanair назвал инцидент с самолетом в Минске угоном.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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