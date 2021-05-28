Глава Ryanair назвал инцидент с самолетом в Минске угоном

Фото: Twitter/ryanair

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири направил письмо главе департамента по авиации Минтранса Белоруссии, где назвал инцидент с посадкой воздушного судна в Минске «незаконным и предумышленным угоном». Об этом в четверг, 27 мая, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо.

В письме сказано, что белорусские диспетчеры отказались связаться с Ryanair после сообщения о бомбе, несмотря на то, что об этом их попросил командир лайнера. О'Лири сообщил, что заявления Белоруссии о том, что в департаменте по авиации пытались связаться с авиакомпанией, являются ложными.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

Протасевич находится в СИЗО № 1. Позднее появилось видео, на котором он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание осудили многие страны Запада, а Евросоюз призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. Кроме того, многие авиакомпании прекратили летать над Белоруссией, а ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщения о взрывных устройствах на борту самолета Ryanair поступили из Швейцарии. По его словам, письма о минировании поступили одновременно в Афины, Вильнюс и Минск. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте самолета речи быть не может.

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