Мужчина похитил 35 литров бензина с заправки на юго-востоке столицы

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Столичная полиция задержала мужчину, который подозревается в краже бензина с заправочной колонки. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Задержанным оказался ранее судимый 32-летний приезжий. Он заехал на одну из АЗС на юго-востоке Москвы и похитил 35 литров топлива прямо из бензоколонки. После чего злоумышленник скрылся.

Детали дела не раскрываются. В пресс-службе ведомства отметили, что своими действиями он нанес материальный ущерб свыше полутора тысяч рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

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