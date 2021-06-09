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Ранее судимый москвич украл из квартиры более 200 тысяч рублей
Фото: moscow-live

Ранее судимый москвич украл из квартиры более 200 тысяч рублей

Михаил Алимов

Происшествия

Столичные полицейские задержали ранее судимого 21-летнего москвича, укравшего более 200 тысяч рублей. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО.

Молодой человек ночью перелез через ограждение на улице Тихой. Затем спустился в подвал, пройдя через открытую дверцу, поднялся на второй этаж и проник в комнату 46-летнего мужчины, который хранил собственные средства в чемодане для вещей. Подозреваемый достал все деньги из чемодана и беспрепятственно ушел. Сумма украденного составила более 200 тысяч рублей. Как рассказал мужчина, похищенное он уже потратил на личные нужды.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. На него заведено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» писала о краже в столичной гостинице.

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Москвазадержание подозреваемогокража из квартиры
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