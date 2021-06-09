Оборудование на 1 миллион рублей украли со столичной стройки

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Россия, Москва, Заревый проезд, 7 Карта всех событий

Неизвестные украли нож для резки труб со стройки в столице. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.

Инцидент произошел по адресу Заревый проезд, дом 7. Вернувшись утром на работу прораб строительного объекта не обнаружил дорогого инструмента и заявил о краже в полицию. Прибившие сотрудники ведомства установили, что злоумышленники отодвинули временное ограждение, проникли на стройку и украли нож для резки труб от гидравлической установки.

Материальный ущерб составил около 1 миллиона 13 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» писала, что пьяный таксист обвинил пассажиров в краже, чтобы не попасться полиции.

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