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Украли на 1,3 миллиона рублей: серия квартирных краж «прокатилась» по Подмосковью
Фото: tambov.gov.ru

Украли на 1,3 миллиона рублей: серия квартирных краж «прокатилась» по Подмосковью

Илья Ашуров

Происшествия

Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в совершении серии квартирных краж в Сергиевом Посаде. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В преступлении подозреваются двое мужчин 24 и 28 лет. Они взламывали квартиры и похищали из них деньги, мобильные телефонные и другие ценные вещи. Однако вскоре они были задержаны.

— В ходе проведения обысков по местам их проживания в городе Москве полицейские обнаружили и изъяли: 19 мобильных телефонов, SIM-карты, банковские карты, ювелирные украшения, наручные часы, радиостанции, орден «Знак Почета», а также иные ранее похищенные вещи, — отметила Петрова.

Видео: МВД

Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб на сумму около 1,3 миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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