Украли на 1,3 миллиона рублей: серия квартирных краж «прокатилась» по Подмосковью
Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в совершении серии квартирных краж в Сергиевом Посаде. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В преступлении подозреваются двое мужчин 24 и 28 лет. Они взламывали квартиры и похищали из них деньги, мобильные телефонные и другие ценные вещи. Однако вскоре они были задержаны.
— В ходе проведения обысков по местам их проживания в городе Москве полицейские обнаружили и изъяли: 19 мобильных телефонов, SIM-карты, банковские карты, ювелирные украшения, наручные часы, радиостанции, орден «Знак Почета», а также иные ранее похищенные вещи, — отметила Петрова.
Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб на сумму около 1,3 миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Читайте также: Вещи на сумму более 200 тысяч рублей украли из машины в центре Москвы