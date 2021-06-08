Вещи на сумму более 200 тысяч рублей украли из машины в центре Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Большой Козихинский переулок, 27с2 Карта всех событий

В центре столицы неизвестный разбил окно элитной иномарки и похитил из нее вещи на сумму более 200 тысяч рублей. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел рядом с домом 27 в Большом Козихинском переулке. По словам пострадавшего, вечером 6 июня он припарковал свою машину по указанному адресу. В салоне автомобиля мужчина оставил свою сумку. Утром он обнаружил, что заднее окно машины разбито, а сумки на месте уже нет.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее «ВМ» писала, что бутылку алкоголя за 250 тысяч рублей украли из магазина в центре Москвы.

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