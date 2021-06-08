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«Ошибся» автомобилем: неизвестный обокрал пассажира такси в центре Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Ошибся» автомобилем: неизвестный обокрал пассажира такси в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия

Неизвестный обокрал пассажира такси, притворившись, что он якобы перепутал машину. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в центре Москвы. Злоумышленник подсел к пассажиру такси и стал его отвлекать, тайно совершая в этот момент кражу. Провернув свое преступное дело, преступник поспешил скрыться. При этом он заявил своей жертве, что просто «ошибся» автомобилем. Позже потерпевший обнаружил, что у него пропал кошелек.

Материальный ущерб составил 66 тысяч рублей. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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