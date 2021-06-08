Москвич был ограблен в подъезде жилого дома на юго-востоке столицы

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Россия, Москва, 8-я улица Текстильщиков, 2к2 Карта всех событий

На юго-востоке столицы мужчина напал на москвича и похитил у него сумку и деньги. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 5 июня в доме № 2 на 8-й улице Текстильщиков. Злоумышленник поджидал свою жертву в подъезде. Когда москвич вошел в помещение, грабитель набросился на него и стал наносить удары по голове. После чего последний скрылся, прихватив свою добычу — рюкзак потерпевшего.

Вскоре преступник был задержан. Им оказался безработный 40-летний. Своими действиями он нанес материальный ущерб на сумму свыше 5 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее «ВМ» писала еще об одном разбойном нападении на юго-востоке Москвы. Тогда трое мужчин с ножом напали на магазин, расположенный на улице Федора Полетаева.

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