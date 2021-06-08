Женщина в США открыла стрельбу в салоне из-за стоимости маникюра

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Жительница штата Техас в США обвиняется в том, что устроила стрельбу в маникюрном салоне, она ранила его владельца из-за того, что осталась недовольна ценой услуг. Об этом сообщается в понедельник, 7 июня, в заявлении шерифа.

29 мая полицейские получили сообщения о выстрелах, которые раздались в одном из салонов округа Харрис, штата Техас. Прибыв на место, правоохранители обнаружили владельца заведения — 42-летнего мужчину азиатского происхождения с огнестрельными ранениями. 21-летняя женщина, устроившая стрельбу, с места происшествия скрылась.

Следователи выяснили, что две сестры вошли в заведение, им сделали маникюр и педикюр. Обе женщины остались недовольны стоимостью услуг и начали спорить с владельцем салона. В ходе перепалки, одна из клиенток выстрелила в мужчину, сообщается в издании YahooNews.

Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при стрельбе во Флориде.

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