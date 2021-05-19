При стрельбе по автобусу в Калифорнии погибли две женщины

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Две женщины погибли, еще несколько пострадали при стрельбе по автобусу в США в штате Калифорния. Об этом сообщает во вторник, 18 мая, дорожный патруль города Окленд.

Стрельба произошла в 00:19 на автомагистрали. Множество пуль попали в большой пассажирский автобус.

— Несколько человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших скончались от полученных ран, — сказано в заявлении полиции.

Правоохранители добавили, что по приезде было установлено, что на автомагистрали в Окленде два неизвестных злоумышленника открыли стрельбу в двух разных местах.

Пострадавших доставили в местную больницу.

На данный момент следователи ведут расследование инцидента. По предварительной информации, стрельба в Окленде была спланирована, передает РИА Новости.

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