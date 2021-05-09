Несколько человек пострадали при стрельбе во Флориде

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Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в торговом центре в американском штате Флорида. Об этом в ночь на воскресенье, 9 мая, сообщают средства массовой информации США.

По сведения телеканала WSVN со ссылкой на спасателей, пострадали пять человек, они госпитализированы. Телеканал WFOR-TV сообщает о трех пострадавших.

Известно, что инцидент произошел в торговом центре Aventura Mall в городе Авентура. Посетителей и работников ТЦ эвакуируют из здания. Торговый центр временно прекратил работу.

Сведения о преступнике не поступали.

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