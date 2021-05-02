Семь человек пострадали при стрельбе в американском казино

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В США в штате Висконсин в казино при стрельбе пострадали семь человек. Об этом сообщается в субботу, 1 мая, на официальной странице заведения в соцсетях.

— В настоящее время в казино Онейда происходит стрельба. Сотрудникиправоохранительных органов работают над тем, чтобы определить местоположение стрелка, — сказано в посте.

Также жителей просят не подходить к зданию казино.

Местные СМИ сообщили, что стрелка уже задержали.

Breaking: At least 7 people shot at Oneida casino in Green Bay, Wisconsin. The shooter is in custody. pic.twitter.com/xcQOOwY9jM — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 2, 2021

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