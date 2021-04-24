Пять человек пострадали в результате стрельбы в США

Фото: twitter.com/haleyhughey

Неизвестные открыли стрельбу в центре Нового Орлеана в ночь на субботу, 24 апреля. Пять человек получили ранения, об этом сообщается в заявлении, опубликованном полицейским управлением города в Twitter.

Четверо пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения. Одному помощь была оказана на месте.

Стрельба произошла в популярном туристическом районе.

О задержании подозреваемых, причастных к произошедшему, полиция пока не сообщала.

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