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Пять человек пострадали в результате стрельбы в США
Фото: twitter.com/haleyhughey

Пять человек пострадали в результате стрельбы в США

Анастасия Прохорова

В мире

Неизвестные открыли стрельбу в центре Нового Орлеана в ночь на субботу, 24 апреля. Пять человек получили ранения, об этом сообщается в заявлении, опубликованном полицейским управлением города в Twitter.

Четверо пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения. Одному помощь была оказана на месте.

Стрельба произошла в популярном туристическом районе.

О задержании подозреваемых, причастных к произошедшему, полиция пока не сообщала.

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Новый Орлеанстрельба из оружияСША
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