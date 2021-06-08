Пьяный таксист обвинил пассажиров в краже, чтобы не попасться полиции

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичная полиция задержала водителя такси, который подозревается в заведомо ложном доносе. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По предварительной версии, 56-летний таксист подобрал пассажиров, чтобы отвезти их на Донецкую улицу. В ходе поездки клиенты заметили, что водитель пьян и решили сообщить об этом в полицию. Поняв это, «находчивый» таксист сыграл на опережение: он сам позвонил правоохранителям, заявив, что его обокрали и избили пассажиры.

­— Установлено, фигурант уголовного дела умышленно ввел в заблуждение полицейских, чтобы избежать наказания за езду в нетрезвом виде, — заключили в пресс-службе.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

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