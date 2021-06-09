Женщину обокрали в столичной гостинице на 200 тысяч рублей

Фото: pixabay.com

Россия, Москва, Переведеновский переулок Карта всех событий

У женщины украли кольцо из белого золота и часы. О этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 6 июня в номере гостиницы, расположенной в Переведеновском переулке. Девушка сняла номер и ушла. Вернувшись, постоялица не обнаружила несколько ценных вещей и обратилась в полицию. По ее словам, сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее «ВМ» писала о задержании подозреваемых в квартирных кражах в Подмосковье.

Читайте также: Вещи на сумму более 200 тысяч рублей украли из машины в центре Москвы