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Приметы и советы

Диетолог Соломатина объяснила, почему опасно резко худеть

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Почему опасно резко худеть
Фото: shutterstock

Похудение должно быть постепенным — только в этом случае организм успеет перестроить все процессы. Быстрое и резкое сбрасывании веса может обернуться проблемами. Таким мнением в разговоре с «Вечерней Москвой» поделилась врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее мнению, чем плавнее человек снижает вес, тем лучше для его здоровья.

— Среднестатистически рекомендовано сбрасывать примерно полкилограмма в неделю, то есть два килограмма в месяц. Если человек имеет очень большой лишний вес, то вес будет исчезать за счет жидкости и в первые моменты его будет уходить больше, — объяснила врач.

Если у человека нормальный вес и он пытается похудеть еще больше, то организм будет сопротивляться, так как в таких ситуациях организму важно сохранить жир, пояснила Соломатина.

Слишком быстрый сброс веса может быть чреват последствиями, предупредила специалист.

— Например, позволяют быстро похудеть белковые диеты. Углеводов в таких диетах практически нет, организму ничего не остается, кроме как расщеплять собственную жировую ткань. Но это все очень неполезно. Когда сжигается много жира, дальше сжигается белок, пропадает мышечная масса. Меняется гормональный баланс, так как жир участвует во многих настройках организма, — объяснила диетолог.

Организму нужно время, чтобы процессы в нем перестроились под новые весовые параметры, отметила Соломатина. Если человек худеет постепенно, то подстраиваются и все внутренние органы: нормально потягивается кожа, дает правильные команды головной мозг.

При этом возможны ситуации, когда быстрое похудение необходимо по медицинским показаниям, добавила Соломатина.

— Существуют серьезные заболевания, при которых для быстрого выздоровления нужна оперативная операция. Хирург может отказаться брать человека из-за избыточного веса. В таких случаях последствия от резкого похудения могут быть менее значительными, — заключила врач.

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