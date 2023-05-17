За первые четыре месяца 2023 года в Москве оформлено рекордное число ипотечных сделок

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Управление Росреестра по Москве зарегистрировало на рынках первичной и вторичной недвижимости 11 633 договора ипотечного кредитования, что на 1,5 процента больше мартовских показателей. Об этом в среду, 17 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

— Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в апреле составил 22,7 миллиарда рублей. Это 20 процентов от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму 864,7 миллиарда рублей, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов добавил, что апрель 2023 года на 10 процентов уступил аналогичному месяцу 2021 года. При этом за первые четыре месяца года в столице заключили почти 40 тысяч договоров, что стало рекордным показателем за все годы.

Всего в период с января по апрель 2023 года было заключено 39 949 договоров. Это на 1,1 и 1,2 процента больше показателей 2022 и 2021 годов соответственно.

Несколько крупных банков повысили ставки по ипотечным кредитам в начале мая. Кроме того, в России в скором времени увеличится и первоначальный взнос. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.