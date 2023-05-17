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Режиссера Ивана Вырыпаева объявили в розыск по уголовной статье

Лейла Алиева
Происшествия
Режиссера Ивана Вырыпаева объявили в розыск по уголовной статье
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Режиссера и сценариста Ивана Вырыпаева объявили в розыск по уголовной статье. Об этом в среду, 17 мая, свидетельствуют данные базы розыска МВД России.

— Вырыпаев Иван Александрович, 3 августа 1974 года рождения. Разыскивается по статье УК, — говорится в карточке ведомства.

При этом конкретная статья, по которой разыскивается режиссер, не уточняется.

По данным ТАСС, Вырыпаев обвиняется по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Приговор по этой статье недавно вынесли бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину*. Суд приговорил его к 8,5 года колонии. Сторона защиты подала апелляцию, однако Мосгорсуд оставил приговор в силе.

*Внесен Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

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