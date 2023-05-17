Ефимов: Четыре объекта образования построят на юге Москвы

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Москва, Автозаводская улица Карта всех событий

Москва предоставила застройщикам в аренду 3,6 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов — строительства двух детских садов, школы и образовательного комплекса. Об этом в среду, 17 мая, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Два учреждения появятся в районе Бирюлево Восточное, по одному — в Нагатинском Затоне и Даниловском. Посещать их смогут 1,4 тысячи учеников и воспитанников, — рассказал он.

По словам заместителя московского мэра, получить землю без торгов для реализации больших инвестиционных проектов с 2016 года могут производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные и другие объекты.

Министр правительства Москвы и глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на 6-й Радиальной улице на соседних земельных участках возводятся школа и детский сад, суммарно рассчитанные на 965 учеников и воспитанников.

Еще одно дошкольное учреждение на 250 мест появится на Автозаводской улице, а комплекс, который включает блок начальных классов для 150 учеников и образовательную организацию для 50 детей, — на проспекте Андропова.

15 мая заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о строительстве крупной школы в составе жилого комплекса «Саларьево парк» в ТиНАО. По его словам, школа войдет в число крупнейших общеобразовательных учреждений на территории Новой Москвы.