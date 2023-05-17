Роднянского и Вырыпаева заочно арестовали по обвинению в фейках о российской армии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Басманный суд заочно арестовал по делу о фейках об армии РФ продюсера Александра Роднянского* и режиссера Ивана Вырыпаева. Об этом в среду, 17 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

— Басманным судом удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно в отношении Роднянского и Вырыпаева по обвинению в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, — рассказали в суде.

Оба фигуранта уже объявлены в международный розыск. Роднянскому и Вырыпаеву грозит до 10 лет колонии, передает ТАСС.

Недавно Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против блогера Максима Каца*, его будут судить заочно. По версии следствия, блогер опубликовал на видеохостинге YouTube ролик, в котором распространил заведомо ложную информацию, «содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине».

*Физлица, выполняющие функции иноагента.