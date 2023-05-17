Количество ДТП с участием нетрезвых водителей в Москве сократилось почти на четверть

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице сократилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в среду, 17 мая.

По данным ведомства, по итогам первых четырех месяцев 2023 года пьяные водители становились участниками дорожных столкновений на 24,5 процента реже.

За отчетный период произошло 83 аварии с любителями нетрезвой езды, в которых пострадали люди. В этих ДТП погибли восемь человек, травмы получили еще 115. Эти показатели также снизились на 60 и 20,7 процента соответственно.

Ранее пресс-служба ГИБДД рассказала, что за неделю в столице поймали 239 пьяных водителей. У шестерых на момент задержания прав уже не было, им грозит уголовная ответственность.