В районе Нижегородский начали строить дом по программе реновации

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Нижегородский по адресу шоссе Фрезер, владение 17, строение 1, 2, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации.

— В настоящее время ведется разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из трех корпусов, на подземном уровне разместится автостоянка. Фасады здания сделают вентилируемыми, их облицуют декоративными плитами. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

Всего здесь будет 413 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации (однокомнатных — 139, двухкомнатных — 158, трехкомнатных — 96, четырехкомнатных — 20). Девять квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

Первый этаж сделают нежилым. В вестибюле жилой части разместятся комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи, спортклубы, кружки и секции для детей.

Для удобства перемещения между этажами в каждом корпусе установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом обустроят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и спортивную площадку, а также площадку для отдыха взрослых.