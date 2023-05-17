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Дом на 270 квартир построят на 2-й Владимирской улице по реновации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 270 квартир построят на 2-й Владимирской улице по реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, 2-я Владимирская улица Карта всех событий

В столичном районе Перово построят дом на 270 квартир по программе реновации. Об этом в среду, 17 мая, сообщил председатель Мосгосстройнадзор Игорь Войстратенко.

— Рядом с уже построенным домом на 2-й Владимирской улице появится еще один объект в рамках программы реновации. Площадь будущей новостройки составит около 27 тысяч квадратных метров, в здании предусмотрено три секции переменной этажности, которые образуют закрытый внутренний двор, — рассказал он.

В здании построят 270 квартир: 50 однокомнатных, 181 двухкомнатная и 39 трехкомнатных. Внутренняя отделка помещений будет полностью соответствовать утвержденным стандартам программы реновации, в том числе специалисты установят сантехнику и кухонные плиты, передает официальный сайт мэра Москвы.

На территории Москвы с начала 2023 года достроили и ввели в эксплуатацию 21 дом по программе реновации. Десять новостроек были переданы под заселение. При этом площадь квартир в домах, которые в этом году уже были введены в эксплуатацию, позволит переселить более десяти тысяч человек.

Строительство Жилье Район Перово
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